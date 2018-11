Zevende lichaam gevonden onder puin Marseille

Het dodental door het instorten van twee panden in Marseille is opgelopen tot zeven. Dat zegt burgemeester Jean-Claude Gaudin. In de Franse stad stortten maandag twee huizen in. Reddingswerkers zoeken al dagen naar slachtoffers.

Volgens de autoriteiten zijn er in totaal acht mensen bedolven onder het puin. Eén van hen is nog niet gevonden. Eerder werd de zoekactie bemoeilijkt door hevige regenval. Reddingswerkers hebben omliggende panden moeten stabiliseren.

De oorzaak van het instorten is nog niet duidelijk.