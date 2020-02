Zevende dode door coronavirus in Italië

In Italië is maandag een zevende persoon overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Het gaat om een 62-jarige man die het afgelopen weekend in het ziekenhuis in Como is opgenomen nadat hij positief was getest op het virus.

De man komt uit de gemeente Castiglione d’Adda in de Italiaanse provincie Lodi die valt onder de regio Lombardije. Hij kampte met meerdere chronische ziekten en werd onder meer gedialyseerd. Hij is het tweede dodelijke slachtoffer uit Castiglione d’Adda dat nog geen 5000 inwoners telt.

Het aantal bevestigde besmettingsgevallen in Noord-Italië steeg tot meer dan 220.

Eerder op maandag stierven al drie Italianen in het noorden van het land aan het virus. Het ging in alle gevallen om bejaarden.