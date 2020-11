‘Zeven slachtoffers aanslag Wenen nog in levensgevaar’

Zeven gewonde slachtoffers van de terroristische aanslag in Wenen verkeren nog in levensgevaar. Dat meldt het Oostenrijkse persbureau APA op basis van een ziekenhuiswoordvoerder. Vier slachtoffers kwamen om het leven en zeker zeventien mensen raakten gewond. Een van de daders werd doodgeschoten.

Dinsdagochtend verrichtte de politie huiszoekingen en werden meerdere mensen gearresteerd in verband met de aanslag van maandagavond. Volgens de politie zijn er mogelijk nog daders op de vlucht. Oostenrijkers moeten binnenblijven.

Duitsland maakte bekend strenger te gaan controleren aan de Oostenrijkse grens. Oostenrijk en Tsjechië intensiveerden de grenscontroles kort na de aanslag al, als preventieve maatregel.

Een journalist van het Oostenrijkse medium Falter meldt dat hij de identiteit van de gedode terrorist heeft achterhaald. Het zou gaan om een 20-jarige man die is geboren in Wenen en roots heeft in Albanië. Hij zou volgens de journalist bekend zijn geweest bij de veiligheidsdiensten, omdat hij naar Syrië wilde gaan.