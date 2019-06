Zeven mensen sterven in septic tank India

Zeven mensen zijn in India gestikt in de septic tank van een hotel. De eigenaar van het pand in de westelijke deelstaat Gujarat wordt verdacht van nalatigheid, melden de autoriteiten.

Het drama vond plaats toen de tank moest worden schoongemaakt. "Een persoon ging de tank in. Toen hij niet meer naar buiten kwam en niet reageerde, gingen drie andere schoonmakers naar binnen om te helpen", zegt een brandweerfunctionaris. Toen zij ook niet terugkeerden, gingen drie medewerkers van het hotel poolshoogte nemen. Zij kwamen allemaal om het leven.

De schoonmakers gebruikten volgens de autoriteiten geen beschermende uitrusting. De lichamen zijn inmiddels geborgen.