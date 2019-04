Zeven lichamen ontdekt in woningen Tennessee

De Amerikaanse politie heeft een verdachte neergeschoten na de vondst van zeven lichamen. Die waren dit weekend aangetroffen in twee woningen in de staat Tennessee, melden de autoriteiten.

De politie vond zaterdag na een noodoproep vier van de lichamen in een huis in Sumner County, ten noordoosten van Nashville. In een nabijgelegen woning bleek nog een vijfde dode persoon te liggen. Onderzoekers ontdekten zondag nog eens twee lichamen op de oorspronkelijke plaats delict.

De autoriteiten lanceerden na de vondst een klopjacht op de 25-jarige Michael Cummins. Ze zochten onder meer vanuit de lucht naar de verdachte, die zich nog in de buurt bleek op te houden. Hij raakte gewond bij zijn aanhouding, maar zijn leven zou niet in gevaar zijn.

De autoriteiten hebben niet gezegd wat de relatie van Cummins tot de slachtoffers is. Zij zijn nog niet geïdentificeerd. Een van de doden is een jong meisje, zegt een aanklager tegen de krant The Tennessean. Die bericht ook dat de verdachte een fors strafblad heeft.