Zeven jongeren vermoord bij een meer in Panama

De politie in Panama doet onderzoek naar de moord op zeven jongeren van wie zondag de lichamen zijn gevonden in een bosrijk gebied nabij een meer. De slachtoffers zijn vier vrouwen en drie mannen in de leeftijd van tussen de 17 en 22 jaar, meldt de BBC.

Ze maakten deel uit van een groep van veertien die naar het Gatúnmeer was gereisd, zo’n 80 kilometer ten noorden van hoofdstad Panama-Stad. De zeven anderen stellen dat ze door twee gewapende mannen zijn aangevallen. De politie heeft een iemand gearresteerd.

De openbaar aanklager meldde dat een aantal slachtoffers verwondingen had opgelopen die vermoedelijk door kogels zijn veroorzaakt. „Het is van alle kanten gezien echt een schokkende gebeurtenis”, aldus Adolfo Pineda.

Volgens het Spaanse persbureau EFE was de groep op vrijdag vertrokken. De veiligheidsdiensten zijn de omgeving van het meer aan het doorzoeken. Vijf lichamen zijn naar verluidt gevonden in een van de schuilplekken die langs het meer staan.