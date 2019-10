Zeven echtgenoten melden zich na dood Indiër

In de Indiase plaats Haridwar hebben zeven vrouwen zich bij de politie gemeld nadat een 40-jarige man zondag zelfmoord had gepleegd, meldt de Times of India. Allemaal claimen zij de vrouw van de man te zijn, terwijl ze elkaar niet kennen.

De politie heeft besloten nog enkele dagen te wachten, omdat de mogelijkheid bestaat dat nog meer vrouwen zich melden. Ondertussen onderzoekt de politie wat er precies aan de hand is.

De man vergiftigde zichzelf en overleed later in het ziekenhuis. Hij is inmiddels gecremeerd.