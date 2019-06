Zeven mensen zijn om het leven gekomen door een verkeersongeval bij het Amerikaanse Randolph. Een pickup-truck reed in op een groep motorrijders, aldus de lokale politie.

Het ongeval was vrijdag (lokale tijd) op de snelweg Route 2 in de staat New Hampshire. De groep motorrijders en de truck reden in tegenovergestelde richting. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. Drie mensen raakten gewond.