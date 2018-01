Zeven doden door schietpartij in bar

Een schietpartij in een bar in het Colombiaanse plaatsje Yarumal in de provincie Antioquia heeft aan zeven mensen het leven gekost. Volgens de politie drongen vijf gewapende personen het pand binnen en openden het vuur op de klanten. Ze vermoedt dat het om afrekening in het criminele circuit gaat.

In Antioquia strijdt het Nationaal Bevrijdingsleger (ELN) met de drugsbende Gulf Clan over de zeggenschap in het gebied. In de stad Caceres werden afgelopen weekeinde honderden mensen van huis en haard verdreven door de bendeoorlog.

De ELN-rebellen zijn dissidente FARC-leden die weigerden de wapens neer te leggen na het vredesakkoord. Ze stonden wel in contact met de regering in Quito, maar de besprekingen werden onlangs gestaakt omdat de groepering na afloop van een wapenstilstand meteen weer volop in de aanval ging. Behalve met de handel in verdovende middelen houden ze zich net als Gulf Clan ook bezig met illegale goudwinning, afpersing en andere criminele activiteiten.