Zeven doden door ongeluk raketmotor Rusland

De ontploffing van donderdag tijdens een test met een raketmotor in het noorden van Rusland blijkt zeven mensen het leven te hebben gekost. Zaterdag meldde het Russische atoomconcern Rosatom dat vijf werknemers om het leven zijn gekomen en nog eens drie werknemers gewond zijn geraakt. Zij liepen onder meer brandwonden op en krijgen specialistische hulp.

Eerder hadden de Russische autoriteiten al gemeld dat twee militairen omkwamen bij de explosie en dat er zeven mensen gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde op een proefterrein van de strijdkrachten bij de Russische haven Archangelsk. Door de ontploffing brak er ook brand uit.

De nabijgelegen gemeente Severodvinsk meldde na het incident dat kortstondig een verhoogd stralingsniveau is gemeten. Die verklaring werd later weer van de website gehaald. Maar de verhoogde straling is ook gemeten door omwonenden met eigen apparatuur. Veel van hen hebben jodium ingeslagen. Dat middel helpt tegen de opname van radioactieve straling door de schildklier.

Vanwege het incident hebben de havenautoriteiten een deel van de Witte Zee minimaal een maand gesloten voor de scheepvaart.

