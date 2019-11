Zeven doden door busongeluk Indonesië

Bij een busongeluk in Indonesië zijn donderdag zeven doden gevallen. Ook raakten zestien passagiers gewond. Twee bussen botsten frontaal op elkaar op een tolweg die hoofdstad Jakarta verbindt met West-Java.

Volgens een politiewoordvoerder verloor een chauffeur vermoedelijk de controle over het stuur, waardoor zijn bus tegen een tegemoetkomende touringcar knalde.

Busongelukken komen veel voor in Indonesië. Vaak worden ze veroorzaakt door de oude en slecht onderhouden bussen. Ook worden de verkeersregels vaak niet nageleefd. In september nog kwamen 21 mensen om in West-Java toen een bus in een ravijn stortte.