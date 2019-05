Zeven doden door aanval op grenspost Mali

Door een aanval van gewapende mannen op een Malinese controlepost op de grens met Burkina Faso zijn zeven doden gevallen. Het gaat om vier burgers, twee politieagenten en een douanebeambte. Dat hebben de autoriteiten in hoofdstad Bamako maandag bekendgemaakt. Onder de slachtoffers zijn twee Ghanese vrachtwagenchauffeurs.

De bloedige actie vond zondagnacht plaats in het zuidoosten van het door milities geterroriseerde Afrikaanse land, in de buurt van de stad Koury. De grensovergang is van groot belang voor de Malinese in- en uitvoer. Een veiligheidsfunctionaris vertelde dat de aanslagplegers van twee kanten aankwamen op drie motoren en in een auto. Ze openden onmiddellijk het vuur op de bewakers, het douanepersoneel en andere aanwezigen.

Het is niet bekend tot welke opstandige groepering de aanvallers behoren. Mali werd in 2012 probleemgebied toen moslim-milities voet aan de grond kregen in het noorden en in de nationalistische Toearegs een bondgenoot vonden. Franse interventietroepen verdreven de jihadisten een jaar later, maar rustig werd het niet. Ook niet door de vredesovereenkomst die in 2015 door de regering in Bamako werd gesloten met de rebellen.

De VN-vredesmissie Minusma bleek de afgelopen jaren de gevaarlijkste ooit. De laatste Nederlandse militairen, die sinds 2014 werden uitgezonden, vertrokken onlangs uit Mali. Het land wordt nog altijd met grote regelmaat opgeschrikt door aanslagen, vooral in het zuiden in de grensstreken met Burkina Faso en Ivoorkust.