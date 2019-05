Zeven doden bij geweld in gevangenis Guatemala

Bij een schietpartij in een gevangenis in Guatemala zijn minstens zeven mensen om het leven gekomen en zeventien gewond geraakt. Autoriteiten melden dat ze weer de controle terug hebben in de gevangenis in de omgeving van Guatemala-Stad.

„Veiligheidstroepen zijn de gevangenis in gegaan en hebben de controle terug. Zeven doden zijn bevestigd, maar dat aantal is voorbarig”, zei de woordvoerder van de gevangenis. Volgens de woordvoerder van de vrijwillige brandweer zijn er acht doden.

De directeur van het gevangeniswezen in Guatemala liet weten dat het schietincident voortkwam uit een woordenwisseling waarna een gevangene die onder invloed was een ander doodschoot. Het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt het incident in het detentiecentrum waar meer dan 4100 gevangenen zitten.

Bij rellen in 2016 in dezelfde gevangenis kwamen 14 mensen om het leven.