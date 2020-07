Zeven doden bij crash verkenningsvliegtuig in oosten Turkije

In het oosten van Turkije zijn zeven medewerkers van de veiligheidsdiensten omgekomen toen hun verkenningsvliegtuig neerstortte. Alle inzittenden kwamen om het leven, meldde de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Süleyman Soylu donderdag aan staatspersbureau Anadolu.

Het vliegtuig voerde een verkenningsvlucht uit in de oostelijke provincie Van en stortte neer op een berg, zei Soylu. Woensdagavond verdween het toestel van de radar. De autoriteiten stellen een onderzoek in naar de toedracht van de crash. In