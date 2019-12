Zeven auto’s in brand bij ambassade VS in Athene

Bij de Amerikaanse ambassade in de Griekse hoofdstad Athene zijn maandag zeven uitgebrande auto’s aangetroffen. Het lijkt erop dat links-autonome actievoerders achter de branden zitten, meldt persbureau ANA. Niemand raakte gewond.

Linkse activistische groepen in Griekenland hebben het vaker gemunt op buitenlandse ambassades. In oktober vorig jaar werd de Canadese ambassade in Athene nog aangevallen door de groep Rubicon. Zij protesteerde tegen Canadese investeringen in een goudmijn in Noord-Griekenland. De ingang van de ambassade raakte toen zwaar beschadigd. Ook werden verfbommen tegen de voorkant van het gebouw gegooid.

Eerder werden ook de ambassades van Oostenrijk, Iran, Frankrijk en Turkije in de Griekse hoofdstad aangevallen.