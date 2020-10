Zeven arrestaties op olietanker in Kanaal

De Britse autoriteiten hebben zeven verdachten aangehouden op een olietanker in het Kanaal bij het eiland Wight. De politie, de kustwacht en later ook het leger waren in actie gekomen na zorgen over de bemanning en berichten over een mogelijke kaping. Verstekelingen op de uit Nigeria vertrokken tanker hadden volgens de Britse politie verbale dreigementen geuit.

Meerdere helikopters zijn ingezet. Bij de actie op het schip Nave Andromeda onder Liberiaanse vlag zouden geen gewonden zijn gevallen.

Speciale eenheden van het leger waren betrokken bij de operatie om het schip in veiligheid te brengen. „Onder donkere luchten en verslechterend weer moeten we ons dappere personeel allemaal dankbaar zijn”, aldus defensieminister Ben Wallace. „Mensen zijn veilig vanavond dankzij hun inspanningen.”

De tanker was op weg naar de Zuid-Engelse haven Southampton en is onderweg vanuit Lagos nergens aangemeerd. Berichten over een mogelijke kaping werden al snel ontzenuwd. De eigenaar van het schip, het Griekse bedrijf Navios, wist volgens advocaten dat er verstekelingen aan boord waren.