Zet premier Rajoy artikel 155 in?

De Spaanse premier Mariano Rajoy dreigt met het in werking stellen van artikel 155 van de grondwet. Met dit artikel kan Rajoy het Catalaanse zelfbestuur opheffen en de regio onder controle van Madrid brengen. Hij eist duidelijkheid vanuit Catalonië en wel voor donderdag 10.00 uur. Wat staat er in artikel 155?

Als een autonome regio het belang van Spanje schaadt, of zijn (grond)wettelijke verplichtingen niet nakomt, kan de centrale regering die regio tot de orde roepen. De - in dit geval Catalaanse - leider krijgt dan enige tijd om te reageren.

Mocht er geen bevredigende reactie komen, dan kan Madrid, met goedkeuring van de senaat, ‘de noodzakelijke maatregelen’ treffen om de regio weer in het gareel te laten lopen. Een optie is om het gezag in de regio over te nemen. Het artikel, dat nog nooit is gebruikt, biedt de mogelijkheid leiders van autonome regio’s uit hun ambt te zetten en nieuwe aan te stellen, of zelfs nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

Bestuurders die niet gehoorzamen aan Madrid, kunnen bovendien een geldboete of celstraf krijgen.