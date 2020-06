‘Zestig procent Duitse coronadoden werd verpleegd’

Maar liefst zestig procent van de Duitsers die zijn bezweken aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus, woonde in een verpleeghuis of werd ambulant verpleegd. Dat schatten onderzoekers die zijn verbonden aan de universiteit van Bremen.

De verpleegde mensen, doorgaans ouderen, zijn daarmee oververtegenwoordigd in de statistieken van aan corona gerelateerde sterfgevallen. Zij maken van de groep Duitsers waarbij een besmetting is vastgesteld ongeveer 8,5 procent uit, becijferden de wetenschappers ook.

„Verpleeghuizen zijn de voornaamste plekken als het gaat om Covid-19-sterfgevallen, ondanks dat slechts 1 procent van de bevolking in zo’n woonvorm leeft”, aldus een van de auteurs van de studie. Daarmee komt de mortaliteit onder verpleegden 50 keer zo hoog uit als die onder de rest van de Duitse bevolking. De onderzoekers ondervroegen in heel Duitsland 824 verpleeghuizen, 701 verpleegdiensten en 96 semi-ambulante inrichtingen.

De Duitse evenknie van het RIVM, het Robert Koch-Institut (RKI) meldde woensdag dat er in de laatste 24 uur in Duitsland nog eens 18 coronadoden waren. Dat brengt het totaal op 8729 overledenen. Bij 318 Duitsers werd in het laatste etmaal een besmetting met het longvirus vastgesteld. Daarmee hebben in totaal 184.861 mensen in Duitsland het virus opgelopen.