Zestig gedwongen ontslagen bij Brussels Airlines

Bij Brussels Airlines worden zestig medewerkers gedwongen ontslagen. De Belgische luchtvaartmaatschappij kondigde in mei aan bijna een kwart van de 4200 banen te schrappen om de onderneming winstgevend te maken. De inzet was het aantal gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te beperken.

280 werknemers kozen voor een vrijwillige vertrekregeling. Verder maakt personeel gebruik van vervroegd pensioen en deeltijdwerk in het kader van een sociaal plan waarover vorige maand een akkoord werd bereikt.

Het bedrijf heeft net als andere luchtvaartmaatschappijen zwaar te lijden onder de coronacrisis. Het hoofd van de personeelsafdeling is enorm dankbaar „voor de ongelofelijke solidariteit en sterkte die onze werknemers hebben getoond in deze zware periode. Dankzij de inzet en het voorbeeldige engagement van iedereen kunnen we het aantal ontslagen tot een minimum beperken.”

Brussels Airlines is een dochter van de Duitse luchtvaartgigant Lufthansa. Na maandenlange onderhandelingen ging de Belgische regering onlangs akkoord met een lening van 290 miljoen euro aan Brussels Airlines. Lufthansa stelde daar garanties over toekomstige investeringen tegenover.