In het noordwesten van Nigeria hebben gewapende mannen woensdag zeker zestig mensen doodgeschoten. Dat maakten lokale artsen donderdag bekend. De slachtoffers kwamen om bij een reeks aanvallen op verschillende dorpen.

Tientallen schutters op motorfietsen sloegen toe in vijf dorpen in het district Sabon Birni. Wie er precies achter de aanvallen zitten is nog onduidelijk. Ook over het motief van de daders is niets bekend.

Het noordwesten van Nigeria is normaal gesproken relatief rustig.