Zestien medewerkers haven Beiroet aangehouden na explosie

Zestien medewerkers van de haven van Beiroet zijn aangehouden in verband met de dodelijke explosie die grote delen van de stad heeft verwoest. Dat zei een militaire aanklager donderdag. Diverse lokale media melden dat ook algemeen directeur Hassan Koraytem van de haven zou zijn gearresteerd.

De Libanese autoriteiten hadden een onderzoek aangekondigd naar de oorzaak van de explosie van dinsdag en de mogelijke verantwoordelijken voor de ramp. De eerste bevindingen wijzen erop dat de explosie werd veroorzaakt door een brand die 2750 ton opgeslagen ammoniumnitraat deed ontploffen in een loods in de haven van Beiroet.

De minister van Buitenlandse Zaken van Libanon zei donderdag op de Franse radio dat een onderzoekscommissie vier dagen de tijd had gekregen om de verantwoordelijkheid voor de ontploffing vast te stellen. Daarbij kwamen meer dan 130 mensen om het leven en raakten minstens 5000 mensen gewond.

De militaire aanklager, Fadi Akiki, zei in een verklaring dat achttien stafmedewerkers van de haven van Beiroet waren opgeroepen voor ondervraging, van wie er zestien in hechtenis blijven in afwachting van verder onderzoek. Het gaat om haven- en douanebeambten, evenals onderhoudsmedewerkers en hun managers, zei Akiki. Later op donderdag meldden lokale media dat ook algemeen directeur Hassan Koraytem van de haven zou zijn gearresteerd.

De regering van Libanon liet woensdag al alle havenfunctionarissen van Beiroet die sinds 2014 toezicht hebben gehouden op opslag en beveiliging onder huisarrest plaatsen.