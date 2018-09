Zestien Iraakse partijen vormen nieuw front

Zestien Iraakse politieke partijen vormen een nieuw blok in het parlement. De belangrijkste partijen in het nieuwe blok zijn de partij van premier Haider al-Abadi en zijn grootste uitdager tijdens de laatste verkiezingen Moqtada al-Sadr.

Het nieuwe blok is het grootste en machtigste in het Iraakse parlement met 174 parlementsleden, daarmee heeft het een meerderheid. Het Iraakse parlement heeft 329 zetels. Volgens het Iraakse staatspersbureau gaan de partijen in dit blok de nieuwe regering vormen.

Premier Al-Abadi heeft de verkiezingen eerder dit jaar gewonnen na een hertelling wegens fraude. In eerste instantie leek de partij van geestelijke Al-Sadr gewonnen te hebben.