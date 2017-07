Zestien doden bij crash vliegtuig mariniers VS

Een militair vliegtuig met zestien mensen aan boord, onder wie leden van het Amerikaanse korps mariniers, is maandag neergestort in de Amerikaanse staat Mississippi. Niemand heeft de crash overleefd. Volgens plaatselijke media was er een ontploffing aan boord van het vliegtuig van het type Lockheed KC-130 Hercules voor het neerstortte.

De wrakstukken liggen verspreid over een groot gebied in velden circa 140 kilometer ten noorden van Jackson, de hoofdstad van Mississippi. De autoriteiten stellen dat het waarschijnlijk om een ongeluk gaat. Het veroorzaakte een enorme brand op de grond.

Er waren meerdere knallen, volgens een politieman omdat het vliegtuig ook veel munitie vervoerde. Plaatselijke media hebben erop gewezen dat de KC-130 ook wordt gebruikt als vliegtuig waar andere toestellen kunnen bijtanken en dus mogelijk veel brandstof aan boord had.