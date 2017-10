Zestien agenten gedood in vuurgevecht Egypte

Zeker zestien Egyptische veiligheidsagenten zijn vrijdag gedood in een vuurgevecht met militanten. Dat ontstond tijdens een politie-inval in hun schuilplaats in de woestijn ten westen van de Nijl. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken is ook een aantal extremisten om het leven gekomen. De regeringseenheden zijn nog bezig met het uitkammen van het gebied.

Egypte wordt geteisterd door een aantal islamitische verzetsgroeperingen, onder meer door een filiaal van Islamitische Staat. De meeste jihadisten zijn actief op het Sinai-schiereiland. Die richten zich vooral op politie en leger. In Cairo en andere steden zijn sinds enige tijd ook kerken het doelwit.

Op de plek waar de politie vrijdag na een tip razzia hield, verbleven naar verluidt leden van Hasm. Dat is beweging die sinds een jaar aanslagen op rechters en politiefunctionarissen in en rond de Egyptische hoofdstad claimt.