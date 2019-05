Zesling verrast medisch team bij bevalling in Krakau

In de Poolse stad Krakau is maandag een zesling geboren. Een dergelijke geboorte komt bijna nooit voor: slechts 1 op de 4,7 miljard zwangerschappen resulteert in een zesling. De vier meisjes en twee jongens verkeren in goede gezondheid, net als hun 29-jarige moeder. De artsen dachten in eerste instantie dat het om een vijfling ging.

Het is voor zover bekend de eerste zesling ooit die in Polen is geboren. In Nederland is er één geval bekend: in 1977 in Leiden. Daar kreeg een 28-jarige vrouw vier meisjes en twee jongens.

De Poolse baby’s wegen tussen de 890 en 1.300 gram, hebben de artsen gemeld. De Poolse president Andrzej Duda heeft de ouders gefeliciteerd. „Dit is een primeur voor Polen”, twitterde hij.