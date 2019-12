Zesde dode door vulkaanuitbarsting N-Zeeland

Er is een zesde dode gevallen door de vulkaanuitbarsting maandag op het eiland White Island in Nieuw-Zeeland. Het gaat om een gewonde die dinsdag in het ziekenhuis is overleden, meldt de politie.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar hoe de mensen zijn omgekomen bij het natuurgeweld. Gevreesd wordt dat de acht nog vermiste mensen zijn omgekomen.

Op het moment van de eruptie waren er 47 mensen op het eiland. Van hen zijn 31 met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. 27 van hen hebben op meer dan 70 procent van hun lichaam brandwonden. De Nieuw-Zeelandse regering houdt er rekening mee dat er nog meer gewonden overlijden.