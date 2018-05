Zesde alpinist bezwijkt in ziekenhuis

Het aantal doden door het ongeluk met de bergwandelaars in de Zwitserse Alpen is opgelopen tot zes. Dinsdagochtend overleed een 52-jarige Bulgaarse vrouw in het ziekenhuis, vertelde een politiewoordvoerder. De andere vijf doden hebben de Italiaanse nationaliteit.

De veertien bergwandelaars waren zondag op meer dan 3000 meter hoogte onderweg in de regio Pigne d’Arolla, toen zij werden verrast door een sneeuwstorm. De groep kon geen berghut meer bereiken en overnachtte bij een temperatuur van 10 graden onder nul op de berg.

Reddingswerkers troffen maandagochtend de groep aan en brachten ze per helikopter naar ziekenhuizen. Zij kampten door de ijzige temperaturen in sommige gevallen met onderkoelingsverschijnselen. Zeker één van de slachtoffers overleed vermoedelijk door een valpartij. Zeker drie anderen kwamen om door onderkoeling.

Een vijfde wandelaar bezweek in de nacht van maandag op dinsdag in het ziekenhuis. Na de dood van het zesde slachtoffer, liggen nog drie anderen in kritieke toestand in het ziekenhuis.