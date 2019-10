Zes olifanten dood in waterval

Zes wilde olifanten zijn gestorven nadat ze in een nationaal park in Thailand in een waterval waren gevallen. Twee andere olifanten konden worden gered.

Het gebeurde zaterdag in een waterval in het park Khao Yai, in de noordoostelijke provincie Nakhon Ratchasima. Onder de dode olifanten is een driejarig kalf. De waterval is tijdelijk gesloten na het incident.

„Het was een ongeluk. We hebben dit vaker zien gebeuren”, vertelde de Thaise minister Varawut Silpa-archa van Nationale Hulpbronnen en Milieu.

In het park van 2000 vierkante kilometer leven ongeveer driehonderd wilde olifanten. Het is een populaire bestemming onder toeristen.