Zes Nederlanders bij aanval op vakantieoord

Zes Nederlanders waren zondag aanwezig tijdens een gewapende aanval op een luxe vakantieoord in de Afrikaanse staat Mali. Dat maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag bekend. Bij de aanval kwamen twee mensen om het leven. Alle Nederlanders zijn gered.

Een onbekend aantal gewapende terroristen drong zondag binnen op een luxe vakantieoord dat geliefd is bij westerse toeristen en expats, vooral in de weekeinden. Van een dodelijk slachtoffer was de nationaliteit Frans-Gabonees. Het andere slachtoffer kwam volgens lokale media uit Angola. Vier mensen zijn daarnaast gewond geraakt en 36 mensen konden uit het resort worden gered.

„Ik ben geschokt door de aanval in Mali zo dichtbij de hoofdstad Bamako”, reageert minister Bert Koenders. „Er is op dit moment nog veel onduidelijk. Voor zover we nu weten waren er zes Nederlanders aanwezig op het moment van de aanval. Deze zes zijn veilig. Ik sta in contact met de Malinese autoriteiten en de Nederlandse ambassade in Bamako”.

Het vakantieoord Le Campement de Kangaba ligt in Dougourakoro, ten oosten van Bamako. Met inzet van veiligheidstroepen werd de situatie onder controle gebracht. „Sommige terroristen zijn geneutraliseerd”, laat een woordvoerder van het Malinese ministerie voor Veiligheid weten zonder in detail te treden.

Ooggetuige Boubacar Sangare was net buiten het kamp toen de aanval begon. „Westerlingen vluchtten weg terwijl twee politieagenten in burger schoten wisselden met de aanvallers.” Hij zei dat snel vier voertuigen van de Malinese politie en Franse soldaten in pantservoertuigen ter plaatse waren en dat er een helikopter rondcirkelde. Een woordvoerder van de Franse strijdkrachten in Mali wilde niet reageren.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde een week geleden voor mogelijk ophanden zijnde aanvallen op „westerse diplomatieke missies of andere locaties in Bamako die door westerlingen worden bezocht”.

De veiligheid in Mali is gestaag achteruitgegaan nadat Franse strijdkrachten in 2013 gewapende islamisten en Toeareg-rebellen terug hadden gedrongen die in het jaar ervoor grote delen van het noorden van het land in handen hadden gekregen. De Franse troepen en een 10.000 man sterke vredesmacht van de Verenigde Naties konden niet voorkomen dat extremisten ook ver buiten hun traditionele bolwerken in het noorden aanslagen pleegden.

Eind 2015 eisten de Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaeda en een andere extremistische groep de verantwoordelijkheid op voor een aanval op een hotel in Bamako waardoor twintig mensen om het leven kwamen.

In Mali zijn ongeveer 290 Nederlandse militairen gelegerd, die werken vanuit Gao.