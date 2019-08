Zes Mexicanen onder doden El Paso

Van de twintig dodelijke slachtoffers van de schietpartij in het Amerikaanse El Paso hebben er zes de Mexicaanse nationaliteit. Dat heeft de Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador zondag gezegd. Hij voegde eraan toe dat zeven andere Mexicanen gewond zijn geraakt.

„We betreuren deze daden en we bevestigen onze overtuiging dat sociale problemen niet moeten worden opgelost met behulp van geweld en het aanzetten tot haat” zei hij op een openbare bijeenkomst.

Eerder zondag veroordeelde de Mexicaanse regering de gebeurtenis krachtig. „Wij veroordelen deze barbaarse daad, waarbij onschuldige Mexicanen zijn gedood,” aldus minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard in een videoboodschap op Twitter. Hij kondigde ook juridische stappen aan om Mexicanen die in de Verenigde Staten wonen te beschermen. Verdere details zouden later door de Mexicaanse regering bekend worden gemaakt.

El Paso ligt direct aan de grens met Mexico, tegenover de Mexicaanse stad Ciudad Juárez. Veel Mexicanen steken dagelijks de grens over om in de VS te werken of te winkelen. Daarnaast wonen veel Mexicanen in de grensstad.