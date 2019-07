Zes mensen onthoofd in Sinaï

Op het Sinaï-schiereiland in Egypte zijn woensdag zes burgers onthoofd. Ze liepen volgens getuigen in de buurt van kuststad Al-Arish in een hinderlaag van een gewapende bende. Hun lijken zijn naar een ziekenhuis gebracht. De verantwoordelijkheid voor de terreurdaad is nog niet opgeëist.

De aanvallers hebben naar verluidt drie personen ontvoerd en zijn met hen de woestijn in gevlucht. De politie is een grote zoekactie begonnen, ook vanuit de lucht. Doorgaande routes in het gebied zijn afgegrendeld.

In het noorden van Sinaï zijn Egyptische cellen van Islamitische Staat actief. Ze plegen geregeld aanslagen, onder meer gericht tegen leden van de Egyptische veiligheidsdiensten en de christelijke minderheid. De autoriteiten in Caïro maken verwoed jacht op de extremisten maar hebben hen tot dusver niet kunnen uitschakelen.