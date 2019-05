Zes mensen omgekomen bij rellen in Jakarta

Bij rellen in de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn zes mensen om het leven gekomen en tweehonderd gewond geraakt, zei gouverneur Anies Baswedan woensdag. De onrust ontstond nadat de verkiezingscommissie had bevestigd dat president Joko Widodo winnaar is van de presidentsverkiezing van vorige maand.

De Indonesische politie arresteerde zeker twintig mensen die beschuldigd werden van het uitlokken van de rellen in Jakarta. Televisiebeelden van woensdag tonen een rookgordijn achter tientallen demonstranten in de wijk Anah Abang in het centrum van de hoofdstad. Een andere groep gooide voor het kantoor van de verkiezingscommissie stenen naar de politie, zei een ooggetuige.

Volgens de dinsdag bekendgemaakte officiële verkiezingsuitslag won de zittende president Joko Widodo met 55,5 procent van de stemmen tegen 44,5 procent voor zijn uitdager, de gepensioneerde generaal Prabowo Subianto. Het resultaat bevestigde de onofficiële tellingen van opiniepeilers.