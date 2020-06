Zes mensen gearresteerd voor diefstal Banksy

De autoriteiten in Frankrijk hebben zes mensen gearresteerd in verband met de diefstal van een werk van de graffitikunstenaar Banksy. De afbeelding van een rouwend meisje was vorig jaar gestolen uit de concerthal Bataclan in Parijs, waar moslimextremisten in 2015 een bloedbad hadden aangericht.

Twee van de arrestanten worden verdacht van de roof, de vier anderen van heling. Het zestal zit in voorarrest.

Afgelopen week werd het kunstwerk aangetroffen in Italië, in een verlaten boerderij in de zuidelijke regio Abruzzen. Een Franse agent die bij de zoekactie was betrokken, vond het schilderij en reageerde zeer emotioneel op het weerzien. Hij was destijds getuige van de moordpartij in de Bataclan.

Banksy had het oorspronkelijk geschilderd op een nooduitgang van de concertzaal, als eerbetoon aan de negentig slachtoffers van de moordpartij. Het werk werd vorig jaar los gezaagd en gestolen.

Wie Banksy is, is een goed bewaard geheim. Hij is als straatkunstenaar beroemd geworden door zijn humoristische, politiek getinte en soms provocerende werken, die vaak onaangekondigd verschijnen op stadsmuren over de hele wereld.