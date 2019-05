Zes jaar Russische cel voor Deense jehova

De Deense Jehova’s getuige Dennis Christensen is in Rusland opnieuw veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf wegens lidmaatschap van een extremistische groepering. De rechter achtte hem ook in hoger beroep schuldig. Dat heeft woordvoerder Jarrod Lopes van de christelijke geloofsgemeenschap donderdag bevestigd.

Gewapende politieagenten pakten Christensen, een timmerman, in mei 2017 op tijdens een gebedsbijeenkomst in Orjol, 320 kilometer ten zuiden van Moskou. Een jaar eerder werden afdelingen van Jehova’s getuigen verboden, als onderdeel van nieuwe rechtsregels tegen terrorisme. Wegens overtreding van die wet kreeg de Deen, die een belangrijke functie in Orjol bekleedde, in februari in eerste aanleg ook al zes jaar cel.

Lopes zei dat 197 geloofsgenoten er in Rusland rekening mee moeten dat ze naar een strafkamp worden gestuurd. Op dit moment zitten volgens hem 28 jehova’s in voorlopige hechtenis in afwachting van hun proces, 24 anderen hebben huisarrest.