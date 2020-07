Op 17 juli 2020 is het zes jaar geleden dat de vliegramp met de MH17 plaatsvond. Vlucht MH17 werd in juli 2014 boven het strijdgebied in het oosten van Oekraïne neergeschoten.

Er kwamen 298 mensen om het leven, onder wie 196 Nederlanders. Volgens internationaal onderzoek was de Buk-raket waarmee het vliegtuig is neergeschoten, afkomstig van een Russische militaire basis. Klik op de bovenstaande foto om de serie te bekijken.