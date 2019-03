Zes jaar gevangenisstraf voor kardinaal Pell

De Australische kardinaal George Pell (77), een zeer invloedrijke man in het Vaticaan, is in Australië veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. De voormalige hoge functionaris van het Vaticaan was eerder door de rechtbank op vijf aanklachten schuldig bevonden voor het misbruik van twee 13-jarige misdienaren eind jaren 90.

De 77-jarige Pell is de hoogste geestelijke in de rooms-katholieke kerk die wegens seksueel misbruik is veroordeeld. Rechter Peter Kidd van de rechtbank in de staat Victoria bepaalde dat Pell de komende drie jaar en acht maanden niet in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating. Daarnaast wordt hij voor de rest van zijn leven geregistreerd als dader van seksueel misbruik.

Pell zou de jongens hebben misbruikt, toen hij als aartsbisschop diende in Melbourne. Een van de slachtoffers is in 2014 overleden. De kardinaal, die in 2017 zijn functie neerlegde, heeft de beschuldigingen altijd met kracht ontkend. Hij had al beroep aangetekend tegen drie aanklachten.

De rechter omschreef het misbruik als een „schaamteloze en gewelddadige aanval op de slachtoffers”. „In mijn ogen was uw gedrag doorspekt van een verbluffende arrogantie”, zei de rechter. Het misbruik had volgens de rechter een ingrijpend en langdurende impact op het welzijn van een van de slachtoffers en gezien diens uitspraken zeer waarschijnlijk ook op het andere slachtoffer, dat nooit een getuigenis heeft afgelegd.

De straf voor Pell, die sinds eind februari vastzit, valt desondanks veel lager uit dan de maximale straf van vijftig jaar, die hij had kunnen krijgen. De rechter had daarbij rekening gehouden met zijn leeftijd en zijn gezondheid en het feit dat hij verder een leven zonder overtredingen had geleid.