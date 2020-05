Zes jaar cel voor Franse antropologe in Iran

De Frans-Iraanse antropologe Fariba Adelkhah is in Teheran veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf wegens „samenzwering, poging de nationale veiligheid in gevaar te brengen en het verspreiden van staatsvijandige propaganda”. Dat heeft haar advocaat zaterdag bekendgemaakt. Iran liet de aanklacht tegen zijn cliënte wegens spionage begin januari vallen. Daarvoor had ze de doodstraf kunnen krijgen.

De 61-jarige Adelkhah, die een deskundige is op het gebied van de sjiitische islam, zit al sinds vorig jaar juni in Teheran in de cel. Ze heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian keurde het besluit van de rechter ten zeerste af. Het vonnis is volgens hem niet gebaseerd op feiten, maar heeft een politiek karakter. Hij eiste haar onmiddellijke vrijlating.

Adelkhah en haar Franse collega en levensgezel Roland Marchal werden vorig jaar op het vliegveld van Teheran opgepakt. In maart kwam Marchal (64) vrij dankzij een gevangenenruil tussen Parijs en Teheran. Zijn vrouw, die in december in hongerstaking ging en die 49 dagen volhield, bleef in Iran achter.