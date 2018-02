Zes jaar cel voor drugsbaron Kelmendi

Een van de beruchtste drugscriminelen in Europa, Naser Kelmendi (61), is in Kosovo tot zes jaar celstraf veroordeeld. Hij was ook aangeklaagd voor moord, maar daarvan is hij vrijgesproken.

Hij was vijf jaar geleden in Kosovo aangehouden op verdenking van het leiden van een familienetwerk dat heroïne en andere drugs vanuit Afghanistan naar Turkije en West-Europa smokkelde. De Amerikaanse autoriteiten hadden de in Kosovo geboren Albanees in 2012 op de lijst van circa honderd zwaarste drugscriminelen gezet.

Kelmendi had een Bosnisch paspoort. Na zijn aanhouding vroegen de Bosnische autoriteiten om zijn uitlevering omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de moord op de Bosnische moslim Ramiz Delali. Die had naam gemaakt als krijgsheer in de Balkanoorlog, maar was later actief geworden in de georganiseerde misdaad. Kelmendi werd echter niet uitgeleverd omdat Kosovo en Bosnië geen uitleveringsverdrag hebben.