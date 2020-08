Zes Fransen gedood in Niger

Zes Franse burgers en hun lokale gids en chauffeur werden zondag gedood door schutters die op motorfietsen reden in een gebied in het zuidwesten van Niger waar de laatste West-Afrikaanse giraffen leven. Dat hebben de lokale autoriteiten bekendgemaakt. Onder de doden zijn ontwikkelingswerkers van de humanitaire organisatie ACTED.

Aangenomen wordt dat het de eerste aanval is op westerlingen in het gebied, een populaire toeristische regio in de voormalige Franse kolonie dankzij de unieke populatie West-Afrikaanse of Niger-giraffen.

„Er zijn acht doden: twee Nigerezen inclusief een gids en een chauffeur, terwijl de andere zes Fransen zijn”, vertelde de gouverneur van de regio Tillaberi aan AFP. „We bekijken de situatie, we zullen later meer informatie geven”, zei Tidjani Ibrahim Katiella, zonder aan te geven wie er achter de aanval zat.

De Franse overheid bevestigde dat Franse burgers zijn vermoord in Niger, zonder het aantal doden op te geven. Een bron dicht bij de milieudiensten van Niger zei dat de aanval plaatsvond rond 11.30 uur, zes kilometer ten oosten van de stad Koure, een uur rijden van de hoofdstad Niamey.

„De meeste slachtoffers werden neergeschoten ... We vonden ter plekke een magazijn zonder patronen”, vertelde de bron aan AFP. „We weten de identiteit van de aanvallers niet, maar ze reden op motorfietsen door de bush en wachtten op de aankomst” van de groep. De bron voegde eraan toe dat het voertuig van de slachtoffers toebehoorde aan de Franse humanitaire organisatie ACTED.