Zes Egyptische soldaten gedood door aanslag

Door een aanslag op een militair voertuig in de Sinaï zijn donderdag zes Egyptische soldaten om het leven gekomen. De legereenheid was volgens de autoriteiten bezig met een actie tegen een vermoedelijke schuilplaats van terroristen toen de dodelijke explosie zich voordeed. Tijdens deze missie in het noorden van het schiereiland zijn ook drie extremisten gedood en wapens in beslag genomen.

In het noordelijk deel van de Sinaï, waar een tak van Islamitische Staat actief is, zijn er voortdurend aanslagen op veiligheidstroepen, overheidsdoelen en gebedshuizen. De jihadisten ondernamen vorige week een raketaanval op het vliegveld van provinciehoofdstad al-Arish.