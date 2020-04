Zes doden door tornado in Mississippi

In de Amerikaanse staat Mississippi zijn zondag (lokale tijd) zeker zes mensen om het leven gekomen als gevolg van een tornado. Dat meldden lokale media.

Met name het zuiden van de VS wordt zondag geteisterd door zware stormen. Weerdienst NOAA waarschuwde zondagmiddag voor tornado’s met windstoten tot 330 kilometer per uur. Die sprak van een „uitzonderlijk zeldzame gebeurtenis”.

De doden vielen in Walthall County, Lawrence County en Jefferson Davis County in het zuidwesten van Mississippi. Beelden op sociale media laten zien hoe de tornado een spoor van vernieling hebben achtergelaten.

Behalve Mississippi zijn ook Texas, Alabama en Lousiana getroffen door het hevige weer. In Lousiana zijn zo’n driehonderd huizen vernield of beschadigd. Ook kwamen op veel plaatsen stroomstoringen voor.

Ook op maandag worden in grote delen van de VS zware stormen verwacht. Weerdiensten verwachten dat die vanuit het zuiden van het land naar de oostkust trekken.