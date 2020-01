Zes doden door schietpartij Duitsland

Door een schietpartij in het zuiden van Duitsland zijn zes doden gevallen. Dat heeft de politie gemeld, aldus diverse Duitse media. De schietpartij was vrijdag in de plaats Rot am See in de deelstaat Baden-Württemberg. Er is een verdachte gearresteerd.

Volgens de politie vielen de schoten in een gebouw bij het station. Twee mensen raakten gewond.

De politie gaat uit van een incident in de relationele sfeer en denkt dat er verder geen verdachten zijn. Diverse Duitse media meldden dat de schutter familieleden heeft omgebracht. De situatie is volgens Duitse media inmiddels onder controle.