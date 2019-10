Zes doden door instorten brug Taiwan

Het instorten van een burg dinsdag in Taiwan heeft uiteindelijk aan zes mensen het leven gekost. Donderdag werd het lichaam van de laatste vermiste visser geborgen, zo lieten lokale autoriteiten weten. Eerder was sprake van in totaal vijf doden.

De slachtoffers zijn drie Indonesiërs en drie Filipino’s die werkten op schepen waar de burg op terechtkwam.

Het incident was dinsdag in het dorp Nanfangao. De oeververbinding begaf het op het moment dat er een tankwagen over reed. De oorzaak van het instorten is niet bekend. Twaalf mensen raakten gewond, onder wie de bestuurder van de tankwagen.