Door een brand in New York zijn woensdag zes mensen om het leven gekomen. De slachtoffers zijn een man en een vrouw en vier kinderen. De brand woedde in een appartement in de wijk Harlem.

Het vuur werd in alle vroegte ontdekt in het huis op de vijfde verdieping. De brandweer gaat uit van een ongeval. De slachtoffers werden ontdekt nadat de brandweer het vuur had geblust en binnen op onderzoek uitging.