Zes mensen zijn in de Poolse hoofdstad Warschau om het leven gekomen door een brand in een houten gebouwtje. Het gaat vermoedelijk om daklozen omdat die zich regelmatig in het gebouw ophielden. Dat meldt de Polska Times.

De brand brak op eerste kerstdag omstreeks 22.30 uit. Toen de brandweer arriveerde stond het gebouw al in lichterlaaie. In de resten van het bouwwerk troffen brandweermensen later de lichamen van zes mensen aan.