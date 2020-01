In Kroatië zijn zaterdag zes mensen om het leven gekomen door een brand in een bejaardentehuis. Dat gebeurde in de noordwestelijke plaats Oroslavlje, meldt de politie. Onduidelijk is waardoor het vuur is ontstaan.

Brandweermannen wisten het vuur binnen een uur te blussen. Over eventuele gewonden is niets bekendgemaakt.

Volgens lokale media zijn de premier van Kroatië, Andrej Plenković, en de minister van Binnenlandse Zaken Davor Božinović onderweg voor een bezoek aan het bejaardentehuis.