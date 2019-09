Zes doden door aanslag in Colombia

Zes mensen, onder wie een politicus, zijn maandag in Colombia gedood door een aanslag op gepantserde auto waarin zij zaten. De lichamen werden maandagochtend (lokale tijd) gevonden in het verbrande voertuig in het zuidwestelijke departement Cauca, De autoriteiten houden FARC-dissidenten verantwoordelijk voor de aanslag.

De dode politicus Karina García (32) had zich kandidaat gesteld voor burgemeester van Suárez, een kleine stad met bijna 20.000 inwoners. García had een paar weken geleden gezegd dat ze met de dood werd bedreigd.

De Colombiaanse vredescommissaris Miguel Ceballos en minister van Defensie Guillermo Botero zeggen dat dissidenten van de FARC die het vredesakkoord van 2016 niet hebben aanvaard, achter de moorden zitten. Afgelopen donderdag liet de voormalige FARC-commandant Iván Márquez weten dat hij de wapens weer wil opnemen. Márquez verwijt de Colombiaanse regering het vredesakkoord met zijn ontbonden guerrillabeweging onvoldoende na te leven.

In Colombia staan regionale en lokale verkiezingen gepland voor 27 oktober.