Zes doden bij schietpartij in ziekenhuis Tsjechië

Bij een schietpartij in het academisch ziekenhuis van het Oost-Tsjechische Ostrava zijn volgens de minister van Gezondheid zes doden gevallen. Plaatselijke media meldden dat er ook zeker tien gewonden zijn.

Speciale eenheden van de politie zijn ingezet tegen een gewapende indringer die op patiënten heeft geschoten. De dader is nog voortvluchtig. De politie heeft een opname verspreid van een man met rossig haar en een rood jack aan.

Over de toedracht van de schietpartij in de derde stad van Tsjechië is nog vrijwel niets bekend. Volgens sommige ooggetuigen schoot de dader gericht op mensen in de eerste hulp. Ostrava telt bijna 300.000 inwoners en ligt 265 kilometer ten oosten van Praag, vlakbij de Poolse grens.