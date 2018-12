Zes doden bij paniekuitbraak in disco Italië

In een nachtclub in de Italiaanse provincie Ancona zijn zes mensen om het leven gekomen nadat er paniek uitbrak. Volgens Italiaanse media wilden mensen naar buiten vluchten toen een bezoeker een irriterend goedje in de lucht had gespoten. Honderd mensen raakten in het gedrang gewond, van wie er ongeveer tien ernstig aan toe zijn.

In de discotheek Lanterna Azzurra in het plaatsje Madonna del Piano waren ongeveer duizend, vooral jonge, bezoekers op de been. Ze waren daar voor een optreden van de Italiaanse rapper Sfera Ebbasta.