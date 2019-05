In Burkina Faso zijn zondag zes mensen doodgeschoten tijdens een kerkdienst in de provincie Sanmatenga. Onder de doden is ook de priester die op het moment van de aanslag een kerkdienst leidde. Dat zeggen lokale veiligheidsdiensten.

Tientallen gewapende mannen stormden de kerk binnen en openden het vuur op de katholieke kerkgangers in het plaatsje Dablo. Lokale bronnen spreken over twintig tot dertig aanslagplegers. Over eventuele gewonden is niets bekend.